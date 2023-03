Terran-1 : report du lancement pour la fusée imprimée en 3D

Terran-1, la première fusée imprimée en 3D attendra encore un peu pour son vol inaugural en orbite. Après de multiples suspensions du compte à rebours, Relativity Space a finalement décidé de reporter le lancement : « La tentative de lancement aujourd’hui de #GLHF Terran 1 a été annulée en raison du dépassement des limites des critères d’engagement de lancement pour les conditions thermiques du propulseur à l’étape 2. L’équipe travaille avec diligence pour notre prochaine fenêtre de lancement dans les prochains jours. »

Today’s launch attempt for #GLHF Terran 1 was scrubbed due to exceeding launch commit criteria limits for propellant thermal conditions on stage 2. The team is working diligently toward our next launch window in the coming days. Check back here soon for updates on the launch… https://t.co/LxWJzfZ9BI pic.twitter.com/M4RVu6EkR8

