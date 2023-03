Terran 1 : décollage imminent pour la première fusée imprimée en 3D (+ lien live-stream)

D’ici quelques dizaines de minutes à peine, Terran 1, la première fusée imprimée en 3D, tentera d’atteindre l’orbite. 85% de la masse totale de la fusée mise au point par la startup américaine Relativity Space correspond à des éléments de structures imprimés en 3D, une première pour un engin spatial de cette taille. Cette nouvelle méthode de fabrication permet en théorie de gagner du temps et d’économiser des ressources humaines, deux facteurs souvent problématiques à gérer lors de la conception d’un lanceur. Au delà de l’originalité de l’impression 3D, Terran 1 dispose de moteurs Aeon (conçus par Relativity Space) fonctionnant au methalox, un mélange de méthane et d’oxygène liquide. GLHF, pour Good Luck Have Fun,

Le methalox offre tellement d’avantages par rapport au carburant de fusée classique qu’un géant comme SpaceX a choisi cette formule pour les moteurs Raptors V2 de son Starship ! Récemment, une fusée chinoise au methalox est bien parvenue à décoller… mais elle n’a pas réussi à atteindre l’orbite. Relativity Space et Rocket Lab vont-ils donc réussir là où l’agence spatiale chinoise a échoué ?

Afin de mettre toutes les chances de son côté, Terran-1 décollera sans aucune charge utile, ce qui ne signifie pas que la mission GLHF (pour Good Luck Have Fun) sera elle inutile : le lancement de la fusée, qu’il soit réussi ou raté, fournira à Relativity Space de nombreuses informations de vol exploitables pour la prochaine mission. Les données relatives au comportement de la structure imprimée en 3D intéresseront plus particulièrement les ingénieurs ; si la mission est une réussite, cela signifiera qu’il sera possible de changer radicalement les méthodes de conception et de fabrication des fusées modernes. Terran-1 décollera à 19 heures, heure de Paris de la base de lancement de Cap Canaveral et bien entendu, ce décollage sera suivi en direct (voir lien-vidéo au dessus).