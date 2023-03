Halo Infinite : la troisième saison est enfin disponible

Depuis son lancement le 9 novembre 2021, Halo Infinite est un jeu schizophrène : malgré un solo très solide (avec de belles sensations manette en main) et un multi ultra fun, le jeu manquait à sa sortie de modes de jeu pourtant incontournables pour la franchise (Forge, coopération). Au fil des mois et des reports des modes forges/coopération, des absences de mises à jour impactantes sur le multi, Halo Infinite a fini par lasser les joueurs même qui s’étaient précipités sur le titre à sa sortie. Le chaos interne chez 343 Industries, le manque de leadership d’un Microsoft incapable de remettre les choses en ordre, une accumulation de points négatifs ont finit de faire de ce 5ème Halo « canon » un jeu un peu gâché, et surtout assez loin malgré tout des promesses des débuts. Des sensations manette en main, ça ne fait pas tout…

Depuis quelques mois cependant, le studio semble retrouver de la consistance : outre l’arrivée du tant attendu mode Forge, la communication autour du jeu s’est à nouveau étoffée. La disponibilité, depuis hier, de la saison 3 de Halo Infinite illustre ces progrès : la saison Echoes Within est en effet un vrai gros morceau, qui » apporte une grande quantité de nouveau contenu au jeu – de nouvelles cartes et de nouveaux modes, un nouveau Battle Pass Premium à 100 niveaux (qui n’expire jamais), de nouveaux événements centrés sur la narration qui reprennent là où la Saison 2 s’est arrêtée, deux nouveaux cœurs d’armure, le Bandit M392 et l’Écran de Linceul, des mises à jour de la Forge, un nouvel événement Fracture, et bien d’autres choses encore… »

Dans le détail, trois nouvelles maps sont proposées, Cliffhanger (un site de recherche de l’ONI), Chasm (une base de Zeta Halo), et Oasis (une zone ouverte). Plusieurs maps crées par la communauté sont aussi disponibles, dont une, l’Art’s Room, qui place les joueurs dans la chamber d’un joueur Xbox, façon « Chéri j’ai rétréci les mômes ! ». Du côté des équipement, on note surtout le très original Ecran de linceul, « un lanceur manuel qui permet au joueur de tirer un linceul opaque et sphérique. Les projectiles peuvent toujours percer le linceul (ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas d’un bouclier à bulles ou à gouttes !), mais les joueurs qui se trouvent à l’extérieur ne peuvent pas voir à travers, et vice-versa.” Le retour d’un évènement Fracture ravira forcément les joueurs, et le nouveau mode Escalation Slayer, qui nécessite d’éliminer les spartans ennemis avec toutes les armes du jeu, devrait plaire aux joueurs les plus aguerris.

La grosse cerise sur le casque de Spartan, c’est l’arrivée du ray-tracing sur PC, qui sublime vraiment certains des environnements du jeu. On note enfin que le ray tracing sera aussi prochainement disponible sur la version Xbox Series X du jeu. Dommage tout de même de ne pas y avoir eu droit dès le premier jour…