Netflix sur TV peut désormais modifier l’apparence des sous-titres sans passer par le Web

Cela fait un moment maintenant que les utilisateurs de Netflix peuvent modifier l’apparence des sous-titres, mais l’expérience sur le téléviseur n’est pas vraiment pratique. En effet, il faut passer par le site Web pour que le changement soit appliqué. Il est maintenant possible de tout gérer depuis son téléviseur.

Netflix annonce la disponibilité d’une mise à jour de son application TV donnant la possibilité de modifier l’apparence des sous-titres sans passer par un smartphone, tablette ou ordinateur. Il est possible de choisir une taille (petit, moyen ou grand), ainsi qu’un style (texte blanc, texte blanc avec fond noir, texte jaune avec fond noir ou texte noir avec fond blanc).

Il s’agit d’une mise à jour bienvenue pour ceux qui regardent les films et séries sur un téléviseur, d’autant plus que le streaming sur de grands écrans tels (TV connectés et consoles de jeux) représentait 77% des minutes de streaming dans le monde au premier trimestre 2022, selon le cabinet Conviva.

Plusieurs plateformes de streaming concurrentes permettent déjà d’ajuster les sous-titres. Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+… la liste est longue, surtout dans des pays comme les États-Unis qui ont encore plus de plateformes que nous (HBO Max, Hulu, Peacock, etc).

La mise à jour de Netflix d’aujourd’hui intervient près d’un an après le lancement par le diffuseur de badges pour les descriptions audio et les sous-titres, ainsi que l’extension à plus de 11 000 heures d’audio descriptif dans plus de 30 langues.