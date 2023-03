Un nouveau FPS Counter-Strike bientôt dévoilé ?

FPS multijoueurs culte parmi les FPS cultes, Counter Strike s’apprête à revenir sur le devant sa la scène eSport. Plus de 10 ans après Counter-Strike: Global Offensive, il se murmure que Valve préparerait une nouvelle version de son FPS tactique ! Le projet serait déjà bien avancé puisqu’une bêta du jeu pourrait être dévoilée un peu plus tard durant ce mois de mars ! Le journaliste eSport Richard Lewis affirme que Valve travaille depuis longtemps sur une suite à CS:GO et qu’il y a enfin quelque chose à montrer aux fans de la franchise.

Le premier bêta test, organisé évidemment avec des joueurs fondus de CS, devrait démarrer le 1er avril prochain, l’objectif prioritaire étant de corriger les bugs et d’emmener le prochain Counter Strike à un niveau de finition qui fait honneur à la franchise. Le nouveau CS devrait bénéficier d’un niveau de réalisation réhaussé afin de tenir compte des perfs des PC actuels, le rendu graphique étant assurée par le Source Engine 2.

😳🚨With one of the latest NVIDIA Drivers a new Game Profile has been added to the NVIDIA Control Panel called "Counter-strike 2"!!

Apparently it has 2 executables:

– csgos2.exe

– cs2.exe pic.twitter.com/hWsWOh4YKV

— Aquarius (@aquaismissing) March 1, 2023