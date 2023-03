Metroid Fusion arrive bientôt avec le Nintendo Switch Online

Les joueurs Switch peuvent depuis peu jouer aux jeux Game Boy et Game Boy Advance grâce à l’abonnement en ligne de Nintendo. Aujourd’hui, le groupe annonce que le catalogue va s’enrichir le 9 mars avec l’arrivée de Metroid: Fusion.

Metroid: Fusion a fait ses débuts en 2002 sur la Game Boy Advance, avant d’arriver en 2011 sur la Nintendo 3DS et en 2014 sur la Wii U grâce à la console virtuelle. Voici comment le jeu est présenté par Nintendo :

Alors qu’elle est en mission sur la planète mère des Métroïdes, la chasseuse de primes Samus Aran se retrouve infestée de parasites X. Soignée in extremis, Samus devient alors immunisée et se voit plus tard chargée d’éradiquer la terrible menace parasite.

Metroid Fusion vous captivera par son histoire originale et une action palpitante dans un vaste monde à explorer. Découvrez des armes inédites ainsi que d’autres améliorations fidèles à la série.

Absorbez les parasites X et ne laissez aucune trace de ce mystérieux ennemi !