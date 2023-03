Après le jeu, Dead by Daylight va avoir le droit à un film

Dead by Daylight est à l’origine un jeu de Behaviour Interactive, sorti sur plusieurs supports, dont la PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre de Behaviour Interactive va maintenant avoir le droit à un autre support sous une forme différente : un film est en préparation.

Selon Variety, Atomic Monster et Blumhouse s’associent avec Behaviour Interactive pour créer un film Dead by Daylight. Il n’y a malheureusement pas d’autres détails pour le moment, si ce n’est que ce sera une expansion de l’univers du jeu.

Il est également probable que le film ne sera pas réalisé avant quelques années, puisque James Wan d’Atomic Monster, et Jason Blum de Blumhouse viennent tout juste de commencer à chercher un réalisateur et un scénariste. James Wan, Jason Blum et Stephen Mulrooney, vice-président exécutif de Behaviour Interactive, seront les producteurs du long-métrage.

« Nous ne pourrions pas être plus ravis de travailler avec Jason Blum et James Wan, deux géants de l’industrie du film d’horreur, pour étendre davantage l’univers de Dead by Daylight », a déclaré Stephen Mulrooney. « Chez Behaviour, notre devise est de créer des moments uniques, ensemble, pour toujours. Atomic Monster et Blumhouse sont les partenaires idéaux pour réaliser l’entrée fracassante de Dead by Daylight sur le grand écran ».

Depuis son lancement en 2016, Dead by Daylight a atteint plus de 50 millions de joueurs dans le monde. Il s’agit d’un jeu d’action multijoueur (quatre contre un) qui plonge le joueur dans une ambiance de film d’horreur. Chaque joueur peut jouer le rôle d’un tueur sanguinaire pendant que les quatre autres tentent de lui échapper en évitant d’être attrapés et tués.