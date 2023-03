Bing ChatGPT : Microsoft propose de changer la personnalité de son chatbot

Le nouveau Bing de Microsoft, qui s’appuie sur ChatGPT pour l’intelligence artificielle, continue d’évoluer, avec aujourd’hui une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de choisir une personnalité pour le chatbot. Selon Microsoft, 90% des utilisateurs y ont désormais accès.

Trois options sont proposées pour la personnalité de Bing : créatif, équilibré et précis. Le mode créatif comprend des réponses originales et imaginatives, tandis que le mode précis privilégie l’exactitude et la pertinence pour des réponses plus factuelles et concises. Par défaut, le chatbot utilise le mode balancé qui, comme on peut s’en douter, essaye de trouver un équilibre entre les modes précis et créatif.

Ces options offrent une certaine souplesse à un outil qui est utilisé de diverses manières par différents utilisateurs. Certains interagissent avec Bing comme un chatbot pour se divertir, tandis que d’autres utilisent l’outil comme un moteur de recherche amélioré par l’IA.

Le chatbot de Bing s’appuyant sur ChatGPT a connu des problèmes au cours des premières semaines de sa disponibilité. L’outil a été pris en flagrant délit de dérapage. Il générait des réponses inquiétantes et était souvent dérouté par des conversations plus longues. Microsoft a limité son chatbot à cinq réponses par session et à un total de 50 requêtes par jour. L’entreprise a ensuite légèrement réduit les limitations.

Les problèmes ne se limitaient pas au ton des réponses. L’outil a également inclus des informations incorrectes dans ses réponses. Même la démonstration initiale de l’outil comprenait des hallucinations qui, dans ce contexte, font référence à un programme ajoutant du texte aléatoire et le présentant comme factuel. Une récente mise à jour a réduit la fréquence des hallucinations.