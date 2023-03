En manque d’annonces concrètes, Tesla chute en bourse

De (trop ?) grandes ambitions sans annonces concrètes, voilà comment il serait possible de décrire la prestation d’Elon Musk ce mercredi 1er mars concernant l’avenir de Tesla. Le fantasque entrepreneur était attendu au tournant lors de sa conférence Master Plan… et a souvent donné l’impression de livrer une fiche de route sans propositions claires. En conséquences, l’action de Tesla a chuté de plus de 5% dans les minutes qui ont suivi la conférence Master Plan.

Si la présentation de Musk manquait terriblement de concret, on ne peut pas dire qu’elle souffrait d’une absence d’ambition : véhicules à faible voltage (48 V) comme dans le Cybertruck (qui n’est toujours pas disponible à la vente), un objectif de 20 millions de véhicules produits par an d’ici 2030 grâce à de nouvelles méthodes d’usinage (quid de la demande réelle alors que la classe moyenne a été lessivée par 2 ans d’une crise économique brutale ?), le projet d’un nouveau moteur électrique sans terres rares, l’annonce d’une plateforme Next-Nen devant révolutionner la conception et jusqu’à la supply chain du véhicule, la diminution de 50% des coûts de fabrication, sans oublier au passage les grandes envolées lyriques traditionnelles de Musk – « La Terre peut passer à une économie basée sur l’énergie durable et le fera de notre vivant ».

Alors que les investisseurs et analystes attendaient du grain à moudre sur un véhicule Tesla en deçà des 30 000 dollars – une rumeur récurrente ces dernières semaines – Elon Musk a soigneusement évité les annonces factuelles, hormis celle d’une nouvelle Gigafactory située au Mexique. Un peu faible au moment où la perspective de véhicules réellement autonomes – Musk n’en a pas parlé lors de sa présentation- semble s’éloigner chaque jour un peu plus…