Le géant chinois Tencent aussi veut son clone de ChatGPT

ChatGPT par ci, ChatGPT par là, tout le secteur de la tech semble vouloir un petit bout du chatbot générateur de texte ou un équivalent d’IA conversationnelle. La Chine ne se tient pas à l’écart de cette grosse tendance : si l’on en croit deux sources qui se sont confiées à Reuters, le géant chinois Tencent chercherait à se doter de son propre chatbot avancé. Ce dernier s’appuierait sur le moteur d’apprentissage Hunyuan et porterait in fine le nom de HunyuanAide. Le projet n’en serait qu’à ses débuts, mais le moteur d’apprentissage Hunyuan n’a déjà plus à faire ses preuves après avoir établi un nouveau record au test CLUE (Chinese Language Understanding Evaluation) qui consiste à évaluer le niveau de compréhension de la langue chinoise (requêtes écrites) par un programme informatique (chatbot, IA, etc.).

Plus généralement, le groupe des BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) seraient tous en quête de leur propre chatbot, mais pas forcément pour les mêmes usages (moteur de recherche pour Alibaba et Baidu, assistant intelligent mobile pour Xiaomi). Les efforts de la tech chinoise seraient largement soutenus par Pékin, qui voit d’un très mauvais œil les USA prendre le leadership technologique dans ce nouveau secteur.