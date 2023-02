Ant-Man 3 enregistre la plus grosse baisse de fréquentation pour un film Marvel

Ereinté par la critique et par les spectateurs, Ant-Man et La Guêpe : Quantumania enregistre rien moins que la plus grosse baisse de fréquentation pour un film Marvel une semaine après sa sortie en salles. Le dernier né de la Maison des Idées réalise en effet 32,2 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis sur son second week-end d’exploitation, soit une chute libre de 69,7% de la fréquentation en une petite semaine. C’est pire encore que les gadins de Black Widow (-67,8 %), de Thor : Love and Thunder (-67,7 %) ou de Black Panther : Wakanda Forever (-63,3 %), qui n’étaient pourtant pas de bons élèves en la matière… Au total, Ant-Man 3 cumule 363 millions de dollars au box-office mondial, bien loin des 622,6 millions de dollars d’Ant-Man et la Guêpe (2018). Il va vraiment être temps pour Disney de changer sa formule…

La situation du dernier Marvel tranche avec la réussite inaltérable d’Avatar : la voie de l’eau qui passe la barre des 1,6 milliards de dollars à l’international (hors USA donc) et glane au passage le record de la plus grosse recette jamais réalisée par un film en Europe, principalement d’ailleurs grâce à la France (150,3 millions de dollars) !