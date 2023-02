[MaJ] Twitter coupe l’accès à Slack pour son personnel… et licencie encore

C’est toujours un peu le chaos chez Twitter. Il y a quelques jours, les employés de la firme à l’oiseau bleu se voyaient refuser toute possibilité de communiquer entre eux via Slack, une décision qui pour certains annonçaient de nouveaux licenciements à venir. Bien vu donc puisque l’on apprend aujourd’hui qu’une cinquantaine d’employés ont été mis à la porte, dont plusieurs ingénieurs et/ou développeurs qui avaient pourtant beaucoup sacrifié de leur temps ces dernières semaines. Ainsi apprend t-on le départ d’Esther Crawford, qui jusqu’ici occupait le poste de directrice exécutive de la monétisation de Twitter. Esther Crawford avait supervisé le lancement de l’abonnement Twitter Blue et surtout était considérée comme une « loyaliste » de Twitter, n’hésitant jamais à dormir sur place avant le lancement des mises à jours ou suite à une demande particulière d’Elon Musk en personne.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

Cette nouvelle vague de licenciements toucherait tous les services, mais la division de gestion des projets serait plus particulièrement touchée, tout comme les ventes et le marketing. Les employés concernés recevraient un mois de salaire pour seul solde de départ. Et une fois de plus, la méthode est brutale : les employés virés ont appris leur licenciement en tentant d’accéder à leur compte mail chez Twitter.

Mise à jour du 27/02 : le New-York Times confirme que ce n’est pas 50 employés mais plutôt 200 qui ont perdu leur poste chez Twitter ces dernières heures