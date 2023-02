HBO Max prépare une série préquelle du roman Ça de Stephen King

Le Pass Warner d‘Amazon Prime Video sera disponible en France durant le mois de Mars, et histoire d’appâter le chaland, une nouvelle série vient d’être confirmée sur la plateforme de streaming HBO Max (accessible donc via le futur Pass Warner) : cette série signera le grand retour du terrifiant clown Pennywise puisqu’il s’agit rien moins que d’une série préquelle du roman Ça de Stephen King.

A la tête de cette série, on retrouve Jason Fuchs (à qui l’on doit le très oubliable Wonder Woman) ainsi que le tandem Andy et Barbara Muschietti qui ont réalisé les deux films adaptés du roman (Ça, Ça : chapitre 2). Andy Fuchs et Brad Caleb Kane ont été nommés showrunners et le scénario sera écrit par Andy et Barbara Muschietti, épaulés par Brad Caleb Kane (décidément partout).

Et que pense donc Stephen King de cette extension de l’univers du roman ? Que du bien apparemment : » Je suis ravi que l’histoire de Derry, la ville la plus hantée du Maine, se poursuive, et je suis heureux qu’Andy Muschietti supervise les effrayantes festivités, avec un groupe comprenant sa talentueuse sœur, Barbara. Des ballons rouges tout partout ! ». Pour rappel, les deux films Ça d’Andy Muchietti ont réalisé des recettes de près d’1,2 milliard de dollars au box-office. De quoi susciter donner envie de produire des projets autour du clown le plus terrifiant qui ait jamais été imaginé.