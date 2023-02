Xiaomi annonce qu’il n’y aura pas de Xiaomi 13S

Après le lancement en Chine des Xiaomi 13 et 13 Pro, Xiaomi s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme de flagship, les Xiaomi 13 Ultra. Le fabricant calme aussi les attentes autour du Xiaomi 13S, un smartphone un peu plus orienté « photo » que les deux modèles sus-cités. Lei Jun, le fondateur et CEO de Xiaomi a ainsi déclaré sur la plateforme Weibo qu’il n’y aurait pas de version « S » en fin d’année : « N’attendez pas le Xiaomi 13S » a ainsi déclaré Lei Jun. Pour rappel, les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra disposaient d’un bloc photo développé en collaboration avec Leica. Malheureusement, ces modèles à priori très performants n’étaient jamais sorti en France.

Cette rationalisation des gammes part sans doute du constat que les propriétaires de smartphones renouvellent moins souvent leur mobile dans un contexte d’inflation galopante et de tensions sur le pouvoir d’achat. Dans ce contexte, il apparait sans doute plus hasardeux de trop multiplier les gammes au risque de perdre le consommateur. Cela explique aussi sans doute l’allongement de la prise en charge Android sur les modèles les plus récents. Xiaomi devrait en dire plus sur sa gamme Xiaomi 13 Ultra lors du Mobile World Congress 2023 de Barcelone qui ouvrira ses portes à partir du 27 février.

