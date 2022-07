Xiaomi 12S Ultra annoncé : tout sur la photo avec un capteur de 1 pouce

En plus des Xiaomi 12S et 12S Pro, il y a le Xiaomi 12S Ultra qui est annoncé aujourd’hui. Et pour le coup, ce modèle mise beaucoup sur la photo. Ça se voit au niveau du capteur puisque celui-ci fait 1 pouce.

Présentation du Xiaomi 12S Ultra

Voici les principales caractéristiques techniques du Xiaomi 12S Ultra :

Écran AMOLED de 6,73 pouces avec une définition de 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement variable de 1 Hz à 120 Hz

Processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1

8 ou 12 Go de RAM

256 ou 512 Go de stockage

Batterie de 4 860 mAh (charge filaire de 67 W, charge sans fil de 50 W et charge sans fil inversée de 10 W)

Capteur photo principal de 50.3 mégapixels, capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et téléobjectif de 48 mégapixels

Capteur photo frontal de 32 mégapixels

Capteur d’empreintes sous l’écran

Double 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (BLE Audio, AAC/LDAC/LHDC/aptX Adaptive), NFC, USB-C

Haut-parleurs stéréo symétriques, certification Dolby Atmos, configurés par Harman Kardon

Tourne sous Android 12 avec la surcouche MIUI 13

Le gros morceau est donc le gros capteur photo à l’arrière qui fait 1 pouce à lui tout seul. Le capteur a été développé en partenariat avec Leica. Il comprend un objectif asphérique en huit parties, un autofocus octa-PD, un revêtement d’encre sur le bord et un revêtement ALD multicouche à très faible réflectance. Pour sa part, le module ultra-large de 48 mégapixels est doté d’un objectif asphérique Leica Summicron, d’un autofocus à double densité et d’un mode macro, tandis que le téléobjectif de 48 mégapixels est doté d’un autofocus à double densité et d’HyperOIS.

En plus des améliorations matérielles, Xiaomi propose également quelques éléments logiciels pour améliorer les performances de l’appareil photo. Le Xiaomi 12S Ultra donnera aux utilisateurs l’accès à deux nouveaux styles photographiques : Leica Authentic Look et Leica Vibrant Look. Selon Xiaomi, le premier ajoute un sentiment de profondeur tridimensionnelle aux photos, avec l’excellence caractéristique de l’esthétique de lumière et d’ombre éprouvée de Leica en conservant le contraste de la lumière et des ombres. Le second combine l’expérience de Xiaomi en matière de photographie sur smartphone avec l’esthétique de pointe de Leica pour aider les utilisateurs à capturer l’émotion de l’instant, selon les dires du constructeur.

Prix et date de sortie

Le Xiaomi 12S Ultra est disponible en trois variantes :

8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 5 999 yuans (859 euros)

12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 6 499 yuans (931 euros)

12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 6 999 yuans (1 002 euros)

La disponibilité se fera d’abord en Chine, et ce dès le 8 juillet. Xiaomi ne communique pas encore une date pour l’international.