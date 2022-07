Xiaomi 12S et 12S Pro et 12S annoncés : une mise à niveau classique

Xiaomi a annoncé aujourd’hui trois nouveaux smartphones : les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12 Ultra. Ici, il y a un accent sur les deux premiers modèles qui sont une mise à jour assez classique d’une année sur l’autre.

Xiaomi 12S

En soi, les Xiaomi 12S et 12 Pro sont des mises à niveau assez classiques par rapport aux modèles précédents. Il y a eu du nouveau au niveau du processeur et de la partie photo, mais le reste n’a pas changé. Voici les caractéristiques du Xiaomi 12S :

Écran AMOLED de 6,28 pouces avec une définition de 2 400 x 1 800 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz (support du Dolby Vision)

Processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1

8 ou 12 Go de RAM

128, 256 ou 512 Go de stockage

Batterie de 4 500 mAh (charge filaire de 67 W, charge sans fil de 50 W et charge sans fil inversée de 10 W)

Capteur photo principal de 50 mégapixels, capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et capteur macro de 5 mégapixels

Capteur photo frontal de 32 mégapixels

Capteur d’empreintes sous l’écran

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C

Tourne sous Android 12 avec la surcouche MIUI 13

Coloris : noir et vert

Il y aura quatre variantes : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 3 999 yuans (572 euros), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 4 299 yuans (616 euros), 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 4 699 yuans (673 euros), et 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 5 199 yuans (744 euros).

Xiaomi 12S Pro

Comme on peut s’en douter au niveau du nom, le modèle Pro propose des caractéristiques un peu plus intéressantes. Mais là encore, il s’agit d’une mise à niveau légère d’une année sur l’autre :

Écran AMOLED de 6,73 pouces avec une définition de 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz (support du Dolby Vision)

Processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1

8 ou 12 Go de RAM

128, 256 ou 512 Go de stockage

Batterie de 4 600 mAh (charge filaire de 120 W, charge sans fil de 50 W et charge sans fil inversée de 10 W)

Capteur photo principal de 50 mégapixels, capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et téléobjectif de 50 mégapixels

Capteur photo frontal de 32 mégapixels

Capteur d’empreintes sous l’écran

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C

Tourne sous Android 12 avec la surcouche MIUI 13

Coloris : noir et vert

Là encore, on retrouvera quatre modèles : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 4 699 yuans (673 euros), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 4 999 yuans (716 euros), 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 5 399 yuans (773 euros), et 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 5 899 yuans (845 euros).

Aussi bien le Xiaomi 12S que le modèle Pro seront d’abord vendus en Chine, avec une disponibilité dès le 6 juillet. Il n’y a pas encore d’information pour l’international.