House of the Dragon : la saison 2 est bien partie pour arriver en 2024

Quelle sera la date de sortie pour la saison 2 de House of the Dragon ? C’est bien parti pour être en 2024, comme l’a fait comprendre un responsable de HBO, la chaîne qui détient la série et la diffuse aux États-Unis.

2024 pour la saison 2 de House of the Dragon

Casey Bloys, le directeur de contenus chez HBO et HBO Max, a déclaré que le retour de House of the Dragon en 2024 était « une bonne hypothèse », lors d’une interview avec Variety. De plus, il a peut-être réduit un peu cette fenêtre de sortie en disant que la série ne serait pas là pour la saison 2024 des Emmy, dont la période d’éligibilité se termine le 31 mai 2024. Il faudrait donc attendre au moins l’été 2024 pour découvrir la saison 2.

En parlant de l’avenir, Casey Bloys a également évoqué d’autres spin-offs de Game of Thrones qui pourraient potentiellement aider à combler les longs écarts entre les saisons. Pour HBO, ce n’est pas une question de quantité, mais plutôt de qualité de ce qu’elle diffuse dans le monde.

« Rappelez-vous que pour obtenir House of the Dragon à la suite de Game of Thrones, nous avons développé beaucoup de programmes, tourné un pilote, développé un tas de scripts et nous avons obtenu House of the Dragon », a déclaré le responsable. « Pour refaire cela, il faudra déployer la même quantité d’efforts. Vous devez développer beaucoup de choses, essayer des choses. On ne sait jamais ce qui va marcher. C’est ce que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas opposé à un nombre quelconque de séries. Il y a probablement une limite naturelle au nombre de fans, mais je suis ouvert à tout tant que nous nous sentons vraiment bien dans les scripts et les perspectives d’une série », a-t-il déclaré.

Pour rappel, la saison 1 de House of the Dragon s’est terminée en octobre 2022. Le diffuseur en France a été OCS. Mais le contrat HBO-OCS est maintenant terminé, donc il y aura un nouveau diffuseur. Amazon Prime Video sera potentiellement le nouveau diffuseur.