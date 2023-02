No Man’s Sky : l’extension Fractal fonce vers la VR et le PS VR2

Une fois encore, à l’infini pourrait-on ajouter, le bac à sable spatial No Man’s Sky accueille une nouvelle extension, Fractal. La mise à jour 4.1, disponible dès aujourd’hui, améliore considérablement l’expérience de jeu en mode VR (PCVR ou PSVR 1&2). Le studio Hello Games précise que l’interface du jeu a été revue de façon à rendre les interactions plus naturelles ; ainsi, l’accès à l’inventaire passe désormais par un bracelet directement intégré dans la combinaison. Surtout, le jeu devient pleinement compatible avec le PlayStation VR 2 (tout juste disponible à la vente sur le site de PlayStation).



La version PS VR2 de No Man’s Sky propose ainsi de meilleures textures, de nouveaux modèles 3D, des reflets, une distance d’affichage améliorée. Certaines technologies spécifiques au PS VR2 sont aussi prises en charge, comme l’audio 3D, l’eye-tracking, les retours haptiques des manettes VR2 Sense sans oublier la possibilité de basculer à tout moment du mode VR au mode transparence. Au delà de la VR, l’extension Fractal c’est aussi un nouveau vaisseau, l’Utopia Speeder, qui permet de filer à la surface des planètes, un drone compagnon, de nouvelles options d’accessibilité ou bien encore une nouvelle tâche d’expédition spatiale. La mise à jour 4.1 est immédiatement disponible.