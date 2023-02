Le 3 février dernier, le géocroiseur 2011 AG5 est passé à 1,8 million de kilomètres de la Terre (4 fois la distance Terre-Lune), une distance suffisamment proche pour que la grande antenne radar Goldstone située en Californie puisse capturer une série d’images assez stupéfiantes de l’astéroïde. Ces clichés capturés par la NASA entre le 29 janvier et le 4 février et diffusés par le JPL le 17 février dévoilent un objet spatial de forme très allongée !

Earlier this month, #PlanetayDefense experts got a closer look at an unusually shaped #asteroid named 2011 AG5, which is helping scientists @NASAJPL's Center for Near-Earth Object Studies better calculate the asteroid’s orbital path around the Sun.

More: https://t.co/DBmEsIUrOB pic.twitter.com/oi2xXWXioF

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) February 17, 2023