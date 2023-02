Il bat une IA au jeu de Go… en exploitant une faille découverte par une autre IA !

Depuis les victoires d’AlphaGo face au champion Lee Sedol en 2016 puis face au numéro un mondial de la discipline Ke Jie (victoire un peu moins écrasante), l’intelligence artificielle semblait définitivement avoir pris le pas sur l’être humain dans le jeu de société considéré comme le plus « profond » de la planète. Mais heureusement pour nous autres humains, la machine a parfois des failles. Le joueur américain Kellin Pelrine a profité d’une de ces failles pour battre à plate couture le système KataGo, remportant 14 des 15 manches disputées !

Si la victoire a été obtenue sans aide informatique, Kellin Pelrine avait eu la bonne idée de se rencarder sur la société FAR AI, cette dernière ayant développé un programme spécifiquement conçu pour dénicher les failles de KataGo. Plus étonnant encore, la faille découverte est exploitable par un joueur de Go de niveau moyen : la méthode consiste en effet à créer de grands territoires (ou des zones de pierre en passe de devenir des territoires) puis d’aller poser des pierres dans une autre zone du plateau afin de distraire l’IA. L’IA perd alors le fil de sa stratégie et ne voit plus ce qui est même évident aux yeux du profane. La même méthode de « distraction » a été utilisée sur une autre IA de Go, Leela Zero, toujours avec le même succès.

Il semble donc que les IA de Go, à l’instar des chatbots, se montrent extrêmement intelligentes tant que l’adversaire joue des coups cohérents dans le cadre du jeu. Que cette cohérence explose, et l’IA agit alors de façon bien plus stupide et non avisée qu’un joueur moyen. Gageons que ces failles seront toutefois « comblées » au fil des prochaines mises à jour.