Meta lance un abonnement payant pour certifier son compte Instagram et Facebook

Après Twitter Blue, place à Meta Verified. La maison-mère d’Instagram et Facebook annonce un abonnement payant permettant de certifier son compte sur les deux réseaux sociaux.

Meta Verified pour copier Twitter Blue

L’abonnement Meta Verified permet donc de certifier son compte et d’avoir le badge bleu. Voici les avantages proposés :

Badge vérifié

Service clientèle pour les problèmes les plus courants

Surveillance active de l’usurpation d’identité

Définition de priorités pour les profils Meta Verified dans les commentaires des autres internautes

Recommandations sur la page Explorer et dans Reels sur Instagram

Stickers exclusifs dans vos stories Instagram

Mark Zuckerberg, le patron de Meta, assure que ce nouvel abonnement permet de « vérifier votre compte à l’aide d’une pièce d’identité officielle, obtenir un badge bleu, bénéficier d’une protection supplémentaire contre les usurpations d’identité et d’un accès direct à l’assistance clientèle. Cette nouvelle fonctionnalité vise à renforcer l’authenticité et la sécurité de nos services ».

Cet abonnement est clairement en réponse à Twitter Blue, qui propose des services équivalents. Lui aussi permet d’avoir un badge bleu, une mise en avant dans les réponses dans les tweets et plus encore. Meta assure pour sa part que rien ne changera pour les comptes déjà certifiés, là où Elon Musk a clairement fait comprendre que la certification va passer obligatoirement par Twitter Blue et que les comptes déjà certifiés devraient la perdre à terme.

L’abonnement Meta Verified pour Instagram et Facebook est pour l’instant disponible en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le prix est de 19,99 dollars australiens par mois si l’abonnement est pris depuis le Web ou 24,99 dollars australiens par mois s’il est pris depuis l’application iOS (rien n’est mentionné pour l’application Android).

Il faudra attendre pour avoir ce service en France et dans les autres pays. Le prix en euros n’est pas encore communiqué, mais Mark Zuckerberg évoque 11,99$/mois depuis le Web et 14,99$/mois depuis l’application iOS pour les États-Unis. On peut donc suggérer que ce sera similaire en euros.