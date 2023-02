Tencent laisse tomber le métavers

Le métavers ne fait plus recette. Tencent, plus grand éditeur mondial de jeu vidéo, vient de mettre un terme à sa division chargée de développer du hardware et du logiciel dans le secteur de la VR. Bien évidemment, le contexte micro et macro économique fragile aurait poussé les dirigeants du géant chinois à revoir leur position sur le sujet, d’autant que la nouvelle « unité XR » n’aurait pas pu être rentable avant au moins 4 ans. Pour ne rien arranger, les jeux en cours de développement n’affichaient pas les qualités nécessaires pour convaincre un plus large public de l’intérêt de la VR.

Les 300 employés qui travaillaient dans cette division auraient été priés de chercher de nouveaux postes. Publiquement, Tencent tente de ne pas perdre la face et affirme que l’unité n’a pas été dissoute, mais tout porte à croire que cette division consacrée aux technologies VR et AR n’est déjà plus qu’une coquille vide. Le désengagement de Tencent intervient à un moment compliqué pour le métavers : Microsoft a largement réduit les investissements de sa division HoloLens et mise tout sur l’IA, la division XR de Meta perd des milliards de dollars chaque trimestre, et même le concurrent Pico (Pico 4) s’est décidé à licencier une partie de son personnel.

S’il n’y avait pas l’attente autour du casque Reality Pro d’Apple (et dans une bien moindre mesure autour du Meta Quest 3), on pourrait même croire que les technologies XR n’ont strictement aucun avenir…