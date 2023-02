Twitter rend payante l’authentification à deux facteurs (2FA) par SMS

Twitter a décidé d’opérer à un changement notable pour la sécurité, à savoir rendre payante l’authentification à deux facteurs (2FA) par SMS. En effet, il faut désormais avoir un abonnement à Twitter Blue pour en profiter.

Twitter met fin à la gratuité du 2FA par SMS

L’authentification à deux facteurs est, comme son nom l’indique, un moyen d’avoir deux vérifications pour autoriser la connexion à un compte. Il faut une première fois entrer son identifiant et son mot de passe. Une fois que c’est fait, il faut entrer un code supplémentaire généré à la volée. Il existe plusieurs moyens de recevoir ce code, dont les SMS. Une fois le code rentré, la connexion au compte est autorisée. Ainsi, un hacker qui aurait récupéré d’une façon ou d’une autre votre identifiant et votre mot de passe ne pourra pas se connecter parce qu’il lui manque le code 2FA.

Aujourd’hui, Twitter a décidé que l’authentification à deux facteurs par SMS devait devenir payante avec un abonnement Blue ; ce sera une réalité dès le 20 mars. Twitter Blue coûte 9,60€/mois (TVA incluse parce que le prix de 8€ affiché par le réseau social n’en tient pas compte) ou 100,80€/an. Ce sont les prix depuis le Web. Si vous décidez de vous abonner depuis l’application iOS ou Android du réseau social, le prix sera de 11€/mois. Mais un abonnement pris depuis le Web est valide sur mobile.

Existe-t-il toujours une solution gratuite ? Oui, il est possible d’utiliser des applications comme Google Authenticator, Authy et d’autres pour générer les codes. Cette solution s’avère mieux sécurisée que la réception des codes par SMS. Il y a aussi la possibilité d’utiliser des clés de sécurité que l’on connecte sur son appareil.

Et pour information, Twitter révèle dans ses données que seulement 2,6% des comptes actifs ont activé au moins une méthode d’authentification à deux facteurs. 74,4% de ces comptes utilisent les SMS pour recevoir les codes. 28,9% passent par les applications comme Google Authenticator et Authy, et 0,5% utilisent des clés de sécurité.