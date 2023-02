Liam Neeson tacle Star Wars, estimant qu’il y a trop de spin-offs

Liam Neeson connaît bien Star Wars puisqu’il a incarné Qui-Gon Jinn dans l’épisode 1 (La Menace fantôme). Mais l’acteur pense que la gestion actuelle n’est pas bonne et qu’il y a trop de spin-offs.

À l’occasion de l’émission What Happens Live, Liam Neeson a été questionné sur le fait qu’il serait partant ou non par un rôle dans un spin-off de Qui-Gon Jinn, semblable à celui dela série Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor. « Non, je ne le suis pas », a répondu l’acteur. « Il y a tellement de spin-offs de Star Wars », a-t-il ajouté. « Ça dilue [la franchise] pour moi et ça a enlevé une partie du mystère et de la magie d’une manière bizarre ».

Star Wars a adopté une approche semblable à celle du MCU de Marvel depuis son acquisition par Disney en 2012, puisque la trilogie (épisodes 7, 8 et 9) a été rejointe par des films dérivés et plusieurs séries, dont The Mandalorian et Andor.

Il est vrai que la déclaration de Liam Neeson peut surprendre au vu de ses récentes apparitions. En effet, il a justement repris son rôle de Qui-Gon Jinn dans la série Obi-Wan Kenobi. Ce fut bref, mais il était bien là. Il a également fait la voix du personnage dans les séries d’animation Star Wars : The Clone Wars, Star Wars Rebels et plus récemment Tales of the Jedi.

Pour rappel, les prochains programmes Star Wars annoncés sont la saison 3 de The Mandalorian qui débutera le 1er mars sur Disney+, la série Ahsoka autour d’Ahsoka Tano et la série The Acolyte.