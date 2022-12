The Mandalorian : la saison 3 a une nouvelle date de sortie

La date de sortie pour la saison 3 de la série The Mandalorian sur Disney+ sera le 1er mars 2023. C’est plus tard que prévu, Disney avait auparavant évoqué une arrivée en février (sans donner un jour précis). Il faudra donc attendre quelques semaines supplémentaires pour retrouver Mando et Grogu.

La saison 3 de The Mandalorian se déroulera après les événements de la série Le Livre de Boba Fett, dans laquelle Din Djarin/Mandalorien a été vu en train de retrouver Grogu. La paire a quitté Tatooine, Mando se rendant sur la planète Mandalore pour restaurer son honneur et redevenir un Mandalorien. Dans un teaser publié en septembre, Mando affronte plusieurs guerriers en armure sur leur planète d’origine.

Carl Weathers (Greef Karga), Giancarlo Esposito (Moff Gideon) et Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze) reviendront. Christopher Lloyd (Doc dans Retour vers le futur) fera également ses débuts dans la série.

Concernant la saison 3, il faut s’attendre à un épisode par semaine. C’était déjà le cas avec les saisons précédentes et l’histoire va se répéter avec celle-ci.

La saison 3 de The Mandalorian marquera le premier programme Star Wars pour 2023. 2022 s’est achevée avec Andor. L’année prochaine sera aussi l’occasion d’avoir Ahshoka, une série orientée sur le personnage d’Ahsoka Tano avec Rosario Dawson dans le rôle principal.

