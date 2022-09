The Mandalorian saison 3 : une bande-annonce pour la série Star Wars prévue en 2023

La conférence D23 de Disney a été l’occasion d’avoir la bande-annonce de la saison 3 de la série The Mandalorian. Elle fera ses débuts sur Disney+ en février 2023.

La bande-annonce de la saison 3 reprend là où s’est arrêtée la série Le Livre de Boba Fett, qui était en fait une demi-saison non officielle de The Mandalorian. Grogu et Mando sont de nouveau ensemble et heureux, mais leur réunion n’a pas résolu le manque général d’entraînement de Grogu, qui est toujours aussi indiscipliné.

Il semble que Din Djarin a été excommunié de sa secte mandalorienne et soit désormais seul avec Grogu. Mais au lieu de s’en tenir à leurs habitudes d’aventuriers solitaires, le duo rejoint Bo-Katan et des dizaines d’autres Mandaloriens dans diverses batailles. Bien que la bande-annonce ne le précise pas, il semble que l’histoire de cette saison pourrait se concentrer sur la reconquête de leur monde par les Mandaloriens.

À l’instar des deux premières saisons, celle-ci est produite et écrite par Jon Favreau et Dave Filoni. Pedro Pascal incarne Mando, il est accompagné par Carl Weathers et Katee Sackhoff.

La saison 3 de The Mandalorian ne sera pas le seul programme Star Wars en 2023. En effet, il y en aura d’autres, dont la série Ahsoka qui se concentra sur le personnage d’Ashoka Tano, que Rosario Dawson incarne.