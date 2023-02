Selon le PDG de Nvidia, ChatGPT est « une très, très grosse affaire »

ChatGPT a été le sujet de discussion de l’industrie tech au cours des derniers mois. La discussion sur le chatbot d’OpenAI qui s’appuie sur de l’intelligence artificielle est passée à la vitesse supérieure la semaine dernière avec Microsoft qui a révélé son nouveau moteur de recherche Bing avec le chatbot, et Google qui a répliqué avec son propre programme Bard. Pour sa part, Jen-Hsun Huang, le PDG de Nvidia, pense que tout cela est important.

« ChatGPT est une très, très grosse affaire », a déclaré le PDG de Nvidia lors d’une intervention à la Haas School of Business, à savoir l’école de commerce de l’université de Californie à Berkeley. Il a aussi fait un lien avec l’iPhone d’Apple et le fait que le smartphone « a démocratisé l’informatique dans une très large mesure ».

Pour beaucoup de gens dans l’industrie qui ont travaillé sur ce sujet, nous avons attendu ce moment. C’est le moment iPhone, si vous voulez, de l’intelligence artificielle. C’est le moment où toutes les grandes idées sur l’informatique mobile se sont réunies dans un produit avec tout le monde qui s’est dit « je le vois, je le vois ».

Pendant les 40 années où j’ai travaillé dans ce secteur, nous n’avons rien fait d’autre que de rendre les ordinateurs de plus en plus difficiles à programmer pour les gens, et c’est pourquoi la fracture technologique est si importante. Et le fossé technologique n’a cessé de se creuser. Sauf qu’un jour. Tout d’un coup, tout le monde peut programmer un ordinateur, littéralement tout le monde peut programmer un ordinateur.