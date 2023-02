PlayStation 5 en Europe : les ventes sont en hausse de 200% au début 2023

Le stock de PlayStation 5 s’améliore un peu partout et cela ressent puisque les ventes de la console de Sony ont été en hausse de 202% en Europe en janvier 2023 par rapport à la même période un an plus tôt.

Les pénuries de composants, les problèmes de fabrication et les retards de distribution dus à la pandémie du Covid-19 ont tous entravé la capacité de Sony à produire suffisamment de stocks de PS5 pour répondre à la demande qui était (et qui est toujours) importante.

En Europe, l’amélioration de la disponibilité de la console de Sony a vu la PS5 devenir la console la plus vendue sur le continent, devant la Nintendo Switch (ventes en baisse de 11% sur un an) et les Xbox Series X/S (ventes en baisse de 32% sur un an).

Plus tôt dans la journée, nous avons vu que Sony France avait justement communiqué sur le stock de PlayStation 5 pour le pays. « Nous sommes ravis de pouvoir enfin répondre à la demande des fans », a déclaré Nathalie Dacquin, directrice marketing de PlayStation France. « Les approvisionnements arrivent de manière progressive, mais d’ici une semaine ou deux on pourra facilement trouver la PlayStation 5 en magasin. 2023 sera une année exceptionnelle pour cette console », a-t-elle assuré.