Une IA est parvenue à piloter un avion de l’US Air Force

Les IA chatbots, les IA championnes de Go, les IA chercheuses de médicaments, les IA à la plage, et aussi désormais, les IA pilotes d’avion ! L’US Air Force a collaboré avec Lockheed Martin afin d’embarquer une IA à bord d’un avion d’entrainement VISTA X-62A, et ce en tant que pilote de l’appareil ! Le VISTA (Variable In-flight Simulation Test Aircraft) est un avion plateforme, qui peut même simuler les caractéristiques d’un autre avion. Cette fois, l’appareil était piloté par une IA durant un test complet de plus de 17 heures, une première pour un appareil tactique destiné aux opérations militaires.

Cette avancée majeure sera bien évidemment mise à profit pour la conception d’une nouvelle catégorie de véhicules uniquement pilotés par l’IA, et donc sans pilotes humains à bord ! Les guerres du futur pourraient donc voir s’affronter des soldats recouverts d’un exosquelette et quantité de véhicules sol-air pilotés par des IA capables d’analyser une très grande masse de données en temps réel. Des véhicules-drones autonomes en quelque sorte. Qui a dit que Terminator n’était qu’un film ?