The Flash : la bande annonce dévoile deux Batman et Supergirl

Le Super Bowl a été l’occasion d’avoir la bande-annonce pour le film The Flash avec Ezra Miller. Celle-ci a notamment permis de découvrir deux Batman et Supergirl.

La bande-annonce montre Barry Allen/Flash s’écrasant dans le multivers et rencontrant une autre version de lui-même et non pas un, mais deux Batman — joués par Ben Affleck et Michael Keaton. Le général Zod de Man of Steel, interprété par Michael Shannon, fait également son retour dans le film, tout comme Antje Traue en Faora. Supergirl interprétée par Sasha Calle est de la partie.

Les deux Batman de Ben Affleck et Michael Keaton adressent à Barry Allen de sinistres avertissements sur les voyages dans le temps et les univers alternatifs. Aussi, Michael Keaton endosse le costume de Batman pour la première fois depuis le film Batman le défi, sorti en 1992.

The Flash sortira au cinéma le 14 juin 2023. Il sera intéressant de voir comment DC/Warner Bros vont gérer le marketing autour du film sachant les divers problèmes rencontrés avec le comportement d’Ezra Miller au fil des mois. La bande-annonce met un peu plus en avant les deux Batman que Flash par exemple. Mais ce film va être important parce qu’il devrait être celui qui va permettre à DC de repartir à zéro avec de nouveaux films et séries avec notamment James Gunn aux commandes.