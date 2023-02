The Flash : l’affiche du film DC dévoilée avant la nouvelle bande-annonce

Le film The Flash sortira dans quelques mois au cinéma et nous avons aujourd’hui le droit à une nouvelle affiche. Elle débarque peu de temps avant la nouvelle bande-annonce. Celle-ci sera diffusée à l’occasion du Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi.

L’affiche montre Barry Allen (joué par Ezra Miller), alias Flash, debout dans une structure ressemblant à une Batcave surplombant une terre désolée. Bien que l’on ne sache pas encore comment le Chevalier Noir sera intégré à l’intrigue du film, les versions de Michael Keaton et de Ben Affleck de Batman sont en pourparlers pour apparaître dans le long-métrage. On ne sait pas encore comment (ou si) ces acteurs seront intégrés au film.

The Flash a eu du mal à arriver dans les salles de cinéma, entre les multiples recherches de réalisateurs, les retards et les controverses juridiques d’Ezra Miller qui ont secoué le parcours du film vers le grand écran. L’acteur a été au cœur d’innombrables histoires peu recommandables, notamment des accusations de sollicitation de mineurs, de lancer une chaise sur une femme, de cambriolage, de disparition et de problèmes juridiques dans plusieurs États aux États-Unis. En août 2022, l’acteur de 29 ans a confirmé qu’il souffrait de « problèmes complexes de santé mentale ». Il a ensuite annoncé qu’il allait chercher de l’aide pour des problèmes de santé mentale.

Le film The Flash sortira au cinéma le 14 juin 2023. Et si l’on en croit une récente déclaration de James Gunn, l’un des deux responsables de DC Studios, ce film est « l’un des meilleurs films de super-héros que j’ai jamais vus ».