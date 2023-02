La fusée indienne SSLV place 3 satellites en orbite, dont un de l’ISRO

Enfin ! Après l’échec du lancement du mois d’août 2022, l’ISRO (l’agence spatiale indienne, ou Indian Space Research Organisation) peut se féliciter de disposer d’un nouveau lanceur performant. Hier 9 février, la fusée SSLV (Small Satellite Launch Vehicle), qui comme son nom l’indique est destinée à lancer de petites charges utiles, a réussi à placer en orbite un satellite d’observation de l’ISRO ainsi que deux cubesats.

SSLV-D2/EOS-07 Mission is accomplished successfully.

SSLV-D2 placed EOS-07, Janus-1, and AzaadiSAT-2 into their intended orbits.

— ISRO (@isro) February 10, 2023