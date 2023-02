Zelda Tears of the Kingdom est le jeu le plus lourd de Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se rapproche des joueurs avec la sortie le 12 mai sur Switch et il s’avère qu’il s’agit du jeu Nintendo le plus lourd. En effet, le site de Nintendo indique la taille de 18,2 Go. Le site français présente même une taille un peu plus complète : 18 637 Mo, tout en précisant qu’il s’agit d’une estimation.

En comparaison, The Legend of Zelda: Breath of the Wild pèse 14,4 Go. Il était auparavant le jeu first-party sur Switch à être le plus lourd. Voilà que sa suite va le dépasser avec 4 Go supplémentaires. Les joueurs peuvent donc s’attendre à une carte plus grande et un monde plus chargé de façon générale.

Il n’y a pas que le poids qui augmente. En effet, Nintendo a également annoncé une hausse de prix… qui ne concerne pas l’Europe (pour une fois). Le tarif aux États-Unis sera de 69,99$, là où les jeux Nintendo coûtent normalement 59,99$. Il s’agit donc d’une hausse de 10$. En Europe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible pour 64,99€ chez Amazon et la Fnac, là où le Nintendo eShop affiche un prix de 69,99€ pour la version dématérialisée.

Pour rappel, le Nintendo Direct d’hier soir s’est bouclé par une nouvelle bande-annonce du jeu plus qu’attendu. La voici.