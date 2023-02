OnePlus annonce son premier clavier mécanique pour PC, le Keyboard 81 Pro

Après l’annonce de sa première tablette Android, OnePlus a levé le voile sur son premier clavier mécanique pour PC : le Keyboard 81 Pro. On connait déjà la marque pour ses smartphones, écouteurs et voilà maintenant une nouvelle catégorie.

Premier clavier pour OnePlus

Le clavier est réalisé en collaboration avec la société de claviers mécaniques Keychron. Il comprend 81 touches (d’où son nom) placées à l’intérieur d’un ensemble en aluminium. Les touches elles-mêmes utilisent un matériau thermoplastique qui est censé créer « un rebond doux à chaque pression », selon OnePlus. Il y a également un bouton cristallin dans le coin supérieur droit avec des actions personnalisables, y compris une qui permet de désactiver les notifications lorsque vous jouez. Le clavier peut être utilisé sans fil avec sa batterie de 4 000 mAh ou vous pouvez le connecter à votre PC avec un câble USB.

D’autre part, le clavier prend en charge le remappage avec de nombreuses applications logicielles open source. Il y aura aussi un éclairage RVB au dos des touches. Vous pouvez par ailleurs basculer entre les dispositions macOS et Windows avec un commutateur spécifique. Aussi, le produit est compatible avec les appareils tournant sous Linux, iOS et Android.

Autre élément, vous pouvez utiliser le support fourni pour le placer en position verticale. Ce support a été conçu pour que vous puissiez utiliser l’espace de bureau économisé pour d’autres choses lorsque vous n’utilisez pas le clavier.

Le OnePlus Keyboard 81 Pro sera disponible deux versions. La première sera de couleur gris foncé avec des couleurs rouges pour les touches Echap et Entrée, avec des commutateurs tactiles optimisés. L’autre sera de couleur gris clair avec des couleurs bleues pour les touches Echap et Entrée, et des commutateurs linéaires. Les commutateurs ainsi que les touches sont remplaçables.

Rien n’a été dit sur le prix du OnePlus Keyboard 81 Pro, mais les précommandes commenceront en avril. Il n’y a pas encore une date de sortie précise.