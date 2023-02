Rolls-Royce dévoile son projet de microréacteur nucléaire spatial

Il est temps de rêver les yeux ouverts : quelques semaines après l’annonce de la participation de la NASA à un projet de microréacteur spatial à fission nucléaire, voilà que Rolls-Royce lève le voile sur son propre microréacteur nucléaire spatial, un réacteur qui servirait à terme à propulser des engins spatiaux pour de très longs trajets (vers l’infini et au delà ?). Le 27 janvier dernier, Rolls-Royce a ainsi présenté le premier design officiel de ce microréacteur qui sera développé en collaboration avec l’agence spatiale britannique UKSA. Rolls-Royce ne s’épanche pas (encore) sur les détails technologiques de ce réacteur, mais précise toutefois que chaque échantillon d’uranium sera « encapsulé dans de multiples couches protectrices qui agissent comme des systèmes de confinement ». Ce système de confinement permettra au réacteur de résister aux conditions spatiales extrêmes (dont le rayonnement).

Il faudra donc se contenter de ce rendu 3D et de ces quelques explications, mais la firme britannique promet qu’un premier prototype fonctionnel devrait être opérationnel en 2029. On notera que si les microréacteurs reviennent sur le devant de la scène dans le secteur spatial, c’est aussi et surtout parce que l’énergie qu’ils produisent est stable (pas d’intermittence) et ne dépend pas de facteurs extérieurs (taux d’ensoleillement pour l’énergie solaire par exemple). Les mêmes raisons en fait qui font que le GIEC place le nucléaire dans le pack de solutions permettant de faire face à la crise du réchauffement climatique…