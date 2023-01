La NASA va travailler sur un réacteur thermique à fission nucléaire

Le projet DRACO mobilise quelques uns des plus gros cerveaux disponibles aux Etats-Unis, et pour cause puisqu’il s’agit de développer un réacteur thermique à fission nucléaire destiné aux prochaines générations de véhicules spatiaux ! Piloté par la DARPA, la branche « R&D » de l’armée américaine, DRACO vient d’obtenir le précieux soutien de la NASA, sachant que General Atomics, Lockheed Martin ou Blue Origin ont participé à l’élaboration d’un premier prototype.

DRACO signifie « Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations », et il faut avoir une sacré imagination pour en déduire qu’il s’agit là de mettre au point d’une part un réacteur à fission nucléaire et d’autre part un engin spatial équipé de ce moteur ! Et forcément, la NASA en connait un rayon en terme de moteurs de fusée et de vols spatiaux, une expertise qui ne sera pas du luxe pour boucler les objectifs de DRACO. « Grâce à cette nouvelle technologie (le moteur à fission, Ndlr) les astronautes pourraient se rendre dans l’espace lointain et en revenir plus rapidement que jamais — une capacité majeure pour préparer les missions avec équipage vers Mars” déclare Bill Nelson l’actuel administrateur en chef de la NASA. Le premier prototype fonctionnel pourrait être prêt d’ici 2027.

La conception d’un moteur à fission sera sans doute un préalable obligatoire à de futures missions habitées au delà de l’horizon lunaire. Il s’agit en effet de concevoir des fusées plus rapides, plus fiables, et capables de transporter des charges bien plus lourdes, des conditions essentielles en vue d’une chimérique colonisation de Mars…