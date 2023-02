Le métavers de Meta a enregistré des pertes de 13 milliards de dollars en 2022

Malgré un record de 2 milliards d’utilisateurs journaliers, Meta affiche des résultats un peu ternes sur l’année 2022. Le chiffre d’affaires annuel est en recul de 1% (116,6 milliards de dollars) et le bénéfice net émarge à 23,2 milliards de dollars, en chute libre de 41% par rapport à 2021. La tendance du dernier trimestre (Q4) est encore pire, avec un CA en baisse de 4% (32,17 milliards de dollars) et des profits qui reculent de 55% (4,65 milliards de dollars, contre un peu plus de 10 milliards de dollars sur le Q4 2021).

Pourquoi un tel gadin ? L’explication tient en un mot : métavers. L’obsession de Zuckerberg pour la réalité mixte coûte extrêmement cher à Meta, au point de plomber les comptes de la société. Le Reality Labs, la division AR/VR de Meta (R&D, Meta Quest, Meta Quest Pro et services/jeux VR essentiellement), a enregistré des pertes phénoménales de 13,2 milliards de dollars sur l’année écoulée ! Sur le seul Q4, le trou dans les caisses est de 4,2 milliards de dollars ! Les très lourds investissements de Meta dans le métavers ne sont pas encore compensés, loin s’en faut, par les scores du Meta Quest, les ventes du casque VR ayant d’ailleurs chuté l’an dernier.

Pour ne rien arranger, il n’est pas dit que la sauce VR prenne un jour, surtout dans le modèle « métavers » tant souhaité par Meta. Pour l’instant, les utilisateurs se méfient de cet objectif d’un monde parallèle « 100% VR », dans lequel tout ou presque serait hautement monétisable (encore payer même dans un univers VR, alors à quoi bon ?)