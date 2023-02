OpenAI lance ChatGPT Plus, un service de chatbot par abonnement à 20 dollars/mois

OpenAI en avait fait l’annonce initiale il y a une semaine : disponible dès aujourd’hui, ChatGPT Plus (et non ChatGPT Pro) est une IA conversationnelle capable de répondre à des questions complexes en langage naturel. C’est aussi un service par abonnement à 20 dollars/mois (et non 40 dollars) qui propose un certain nombre d’avantages par rapport au ChatGPT qui défraye la chronique depuis plusieurs mois. Les abonnés à ChatGPT Plus pourront ainsi rapidement accéder au service même durant les pics d’utilisation et d’occupation des serveurs ; ils bénéficieront aussi de temps de réponses raccourcis et seront prioritaires pour accéder aux différentes nouveautés et améliorations de l’IA.

ChatGPT Plus est uniquement destiné aux utilisateurs américains pour le moment et les personnes intéressées devront se placer sur une liste d’invitation. OpenAI précise toutefois que le service sera « bientôt » disponible à l’international. Bien évidemment, la version gratuite d’OpenAI continuera d’exister, ainsi que le précise OpenAI dans son communiqué : « Nous aimons nos utilisateurs gratuits et continuerons à offrir un accès gratuit à ChatGPT. En offrant ce prix d’abonnement, nous serons en mesure d’aider à soutenir la disponibilité de l’accès gratuit au plus grand nombre de personnes possible. Nous prévoyons d’affiner et d’élargir cette offre en fonction de vos commentaires et de vos besoins. »

OpenAi espère réaliser un CA de 200 millions de dollars en 2023, en grande partie grâce à cette formule d’abonnement, ce qui est encore une goutte d’eau face au milliard de dollars déjà investi par la startup.