ChatGPT est aujourd’hui l’IA conversationnelle la plus populaire du moment, sans doute aussi parce que tout un chacun peut librement et gratuitement s’y essayer en ligne. OpenAI s’est dit qu’il était temps de monétiser sa merveille et vient donc de lancer une offre par abonnement clairement destinée aux professionnels. ChatGPT « Pro » revient ainsi à 42 euros/mois, et pour ce montant non négligeable, l’abonné bénéficiera de petits avantages supplémentaires. Les requêtes ChatGPT des abonnés seront ainsi prioritaires dans la file des accès au serveur (y compris aux heures de pointe), ce qui évitera les ralentissements endémiques du système. Il sera aussi possible de lancer un nombre illimité de requêtes, ce qui confirme au passage l’orientation pro de l’abo.

OpenAI promet aussi des fonctions inédites… qui n’ont pas encore été précisées. Entre cet abonnement et les lourds investissements de Microsoft (10 milliards de dollars sur la table pour ChatGPT), les comptes d’OpenAIne risquent pas de tomber dans le rouge, ce qui et de bon augure pour les développement futurs du moteur GPT (bientôt GPT-4).