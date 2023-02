PSVR 2 : Sony dément avoir réduit la production

Bloomberg se serait-il emballé ? Le site d’information nous annonçait hier que Sony avait décidé de diviser par deux le volume de production de son PlayStation VR 2 suite à des précommandes décevantes. De 2 millions d’unités pour le lancement, on passerait donc à 1 million d’unités, à quoi il faudrait rajouter 1,5 millions d’exemplaires supplémentaires pour le reste de l’année (soit 2,5 millions de casques PSVR 2 sur l’ensemble de l’année… très loin d’un raz de marée donc). Dans les heures qui ont suivi cette publication, Sony a réagi par un démenti : « Nous remarquons l’enthousiasme des fans de PlayStation pour le lancement à venir, qui comprend plus de 30 titres tels que Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain et Resident Evil Village. Nous n’avons pas réduit les chiffres de production du PSVR 2. »

Pour jouer à la VR dans l’écosystème PlayStation, il faut une PS5 (550 euros), un casque PSVR 2 (600 euros) et au moins un jeu (40-50 euros), soit près de 1100 euros à sortir

L’enthousiasme des « fans » pour tel ou tel jeu du lancement n’étant pas en soi un indice fiable du niveau réel des précommandes, la réaction de Sony est sans doute à prendre avec les pincettes d’usage. Un autre indice semble tout de même indiquer que la demande pour le casque n’est pas folle : toutes les précos sont assurées pour le jour J, sans aucun décalage dans le temps (comme cela est souvent le cas pour les produits en très forte demande). Au pire, Sony pourra toujours dire qu’il visait le chiffre de 1 million de casques écoulés au lancement… ou ne publiera pas de chiffres. Le casque PSVR 2, ses accessoires et les jeux du lancement seront disponibles à la vente le 22 février prochain.