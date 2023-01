La méthode O’clock : une formation rapide et sur mesure au développement web

À la recherche de nouveaux horizons professionnels ? Vous envisagez une reconversion ou une première formation dans le développement web ? Découvrez la méthode d’apprentissage sur mesure et les programmes de formation uniques de l’école O’clock, un leader dans l’apprentissage du développement web !

Le format téléprésentiel : une formation qui s’adapte à votre quotidien

L’école O’clock a mis en place une méthode de travail basée sur le format téléprésentiel qui s’adapte à votre quotidien et vous place dans les meilleures dispositions pour apprendre. Si l’accompagnement humain est une condition nécessaire pour un bon apprentissage, il est souvent difficile de revenir en arrière quand on a goûté au confort du télétravail. Une seule solution : perfectionner ses méthodes de télétravail pour qu’elles offrent tous les avantages du travail à la maison sans limiter l’accompagnement humain, c’est le format téléprésentiel !

Concrètement, tout en restant bien installé chez vous, vous accéderez à des cours en direct et vous pourrez échanger et travailler avec les autres étudiants pour progresser au mieux. L’interface optimisée et les nombreux outils disponibles (visioconférence, présentation, diaporama, fenêtre de code, fil de discussion) assurent une progression rapide, sans avoir à quitter son domicile. La méthode O’clock, c’est l’alliance parfaite du confort de travail et de l’efficacité d’apprentissage !

Se former aux bases du développement web en trois mois

Le programme de formation Socle de O’clock propose de se former au développement web rapidement et sans aucun prérequis ! S’inscrire pour se former aux bases du développement web chez O’clock, c’est l’assurance d’acquérir toutes les compétences fondamentales pour envisager une future carrière développeur web en trois mois seulement ! Découvrez les bases du métier, de l’apprentissage de la programmation informatique aux enjeux liés à la conception web, à travers un parcours de formation unique conçu par des professionnels pour des débutants, sans conditions de diplôme. À l’issue de la formation, vous aurez tous les outils pour faire vos premiers pas dans le métier de développeur.

Les débouchés après la formation Socle de l’école O’clock

La formation Socle vous a beaucoup plu et vous en voulez plus ? Vous souhaitez vous perfectionner et développer des connaissances et compétences encore plus pointues ? Pas de problème ! O’clock propose des formations de spécialisation complémentaires pour capitaliser sur vos connaissances et vous spécialiser sur de nouvelles technos.

Après la formation Socle, vous aurez également la possibilité de réaliser un stage en entreprise, un premier pas dans le monde du travail pour tester vos nouvelles compétences. L’opportunité d’enrichir sa formation avec un stage est un véritable avantage dans l’optique d’une future carrière de développeur web.

Bon à savoir pour la suite : après les sessions de formation, vous aurez toujours accès aux replays des cours et aux fiches pédagogiques, régulièrement complétées, enrichies et mises à jour avec de nouveaux contenus.

Pourquoi devenir développeur web avec O’clock ?

Mais au fait, pourquoi devenir développeur web ? Le métier de développeur web séduit de plus en plus, car il offre de nombreux avantages.

Les développeurs sont amenés à intervenir sur des sujets diversifiés. Analyse des besoins, phases de tests, adaptation des logiciels à la demande du client, mais aussi formation des utilisateurs : le métier de développeur est très diversifié et permet de travailler sur des thématiques variées.

Les développeurs spécialisés sont recherchés en entreprise. La révolution numérique les place parmi les professionnels les plus demandés. Les ESN (entreprises de services numériques), toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs, sont parmi les plus gros recruteurs du secteur.

Les développeurs bénéficient généralement de conditions salariales avantageuses. Dernier avantage et pas des moindres, le salaire : les professionnels du développement web sont généralement bien lotis, et ce, dès le début de carrière.

Se former au développement web avec O’clock, c’est la meilleure manière d’intégrer un secteur professionnel riche, dynamique et en perpétuelle évolution. Intéressé ?

[Sponso]