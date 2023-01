One Piece : Netflix dévoile une image de sa série live-action et une sortie pour 2023

C’est donc bien en 2023 que la série live-action One Piece verra le jour sur Netflix. Le service de streaming a aujourd’hui confirmé l’arrivée pour cette année et en a profité pour dévoiler une première image mettant en avant les personnages.

L’adaptation a été annoncée pour la première fois en 2020 et sera dirigée par les showrunners Matt Owens et Steven Maeda. Le casting principal comprend Iñaki Godoy dans le rôle de Luffy (que vous pouvez voir de dos sur la nouvelle affiche ci-dessous), Mackenyu dans le rôle de Zoro, Emily Rudd dans le rôle de Nami, Jacob Romero Gibson dans le rôle d’Usopp et Taz Skylar dans le rôle de Sanji.

Netflix a annoncé le casting de l’adaptation de One Piece en novembre 2021 et a révélé une visite des décors de la série l’été dernier lors de l’événement annuel Geeked Week. Il n’y a toujours pas de date de sortie précise ni de bande-annonce, mais la disponibilité de la dernière adaptation du manga d’aventures pirates d’Eiichiro Oda n’est plus très loin.

En tant que franchises, One Piece est l’un des manga les plus aimés et les plus reconnus de tous les temps. Depuis ses débuts le 22 juillet 1997 dans un numéro du Weekly Shōnen Jump, 969 chapitres du manga ont été publiés, ainsi que 95 volumes.