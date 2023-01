Google TV se met à afficher des pubs pour des produits plutôt que des films/séries

Google TV, à savoir l’évolution d’Android TV, est présent sur les téléviseurs et boîtiers multimédia. Les utilisateurs peuvent installer plusieurs applications depuis le Play Store, notamment celles des services de streaming comme Netflix. De la publicité est également présente sur la page d’accueil et il y a de l’évolution.

Lorsque Google a lancé pour la première fois des publicités sur Android TV en 2020, les réclames étaient présentées comme des recommandations de contenu, montrant uniquement des films et des séries disponibles sur le téléviseur via divers services de streaming et applications. Les choses ont évolué en 2021, lorsque Google TV et Android TV ont commencé à diffuser des publicités pour des films au cinéma, à commencer par Shang-Chi de Marvel. Depuis, cette initiative a été poursuivie et étendue aux bandes-annonces des prochains films en salle selon les pays.

Voilà maintenant que Google TV se met à afficher des publicités pour des produits physiques. Un utilisateur en Inde montre l’image d’une publicité pour India iStore. Il s’agit d’une boutique vendant des produits Apple en Inde et qui affiche le slogan « il y a tant de raisons de passer à l’iPhone ».

D’autres utilisateurs dans différents pays ont vu d’autres publicités. Un utilisateur (qui semble américain) indique avoir une publicité pour Chrysler sur son téléviseur de marque Sony tournant sous Android TV. Un autre au Canada a le droit à une réclame pour Tim Hortons, une chaîne canadienne de restaurants rapides. On peut imaginer que cela concerne d’autres pays, mais cela n’est pas confirmé.