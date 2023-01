Les séries et films les plus regardés en streaming en 2022

La liste des séries et films qui ont été les plus regardés en streaming tout au long de 2022 est dévoilée, et c’est Stranger Things qui se veut en haut du classement. La série de Netflix a eu le droit à sa saison 4 qui a tout écrasé sur son passage.

Les données pour les séries et films les plus regardées en 2022 viennent du cabinet Nielsen, qui se focalise sur les États-Unis et non le monde. C’est certes dommage, mais cela permet malgré tout de voir quelles sont les tendances.

Le programme le plus regardé (films et séries confondus) a donc été Stranger Things avec 52 milliards d’heures de visionnage. On retrouve ensuite NCIS avec 38,1 milliards d’heures de visionnage, puis Cocomelon avec 37,8 milliards d’heures de visionnage. La quatrième place est toujours une série, avec Ozark et ses 31,3 milliards d’heures de visionnage. Il faut arriver à la cinquième place pour découvrir le premier film, à savoir Encanto sur Disney+ avec 27,4 milliards d’heures de visionnage.

Si l’on se focalise seulement sur les films, Encanto a donc été à la première place. Il y a ensuite Alerte Rouge avec 11,43 milliards d’heures de visionnage, suivi de Tous en scène 2 avec 11,35 milliards d’heures de visionnage. Le classement montre que Disney+ occupe beaucoup de place, avec la présence de 10 films au total.

Au total, les Américains ont regardé en streaming l’équivalent de plus de 19,4 millions d’années de contenus en 2022, soit une hausse de 27% par rapport aux 15 millions d’années de 2021, selon Nielsen.