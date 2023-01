Meta tacle l’IA d’OpenAI : « ChatGPT n’est pas particulièrement innovant »

Simple « jalousie » face au phénomène ChatGPT ou vrai dézingage légitime ? Toujours est-il que Yann LeCun, l’un des grands spécialistes actuels en IA et accessoirement patron de la division IA de Meta, a très sèchement taclé OpenAI lors d’une session Zoom : « En termes de techniques sous-jacentes, ChatGPT n’est pas particulièrement innovant. ll n’y a rien de révolutionnaire, même si c’est la façon dont il est perçu par le public. C’est juste que c’est bien conçu, c’est joliment fait” a ainsi lâché Yann LeCun.

Magical moment happening with @ylecun and Dr. Alfred Aho (both Turing Award recipients) on today's #ciFORECAST discussing artificial intelligence and machine learning. LIVE NOW: https://t.co/vDp6yL7mAr pic.twitter.com/YC6YDQaVh3 — Collective[i] (@collectivei) January 19, 2023

Pour LeCun, OpenAI ne serait d’ailleurs pas le laboratoire en IA le plus à la pointe du secteur à l’heure actuelle. « il y a une demi-douzaine de start-up qui ont fondamentalement une technologie très similaire à celle-ci. Je ne veux pas dire que ce n’est pas sorcier, mais c’est vraiment partagé, il n’y a pas de secret derrière ». Tout de même… Toujours selon le patron de l’IA chez Meta, Google serait même aussi avancé qu’OpenAI grâce à sa division Deepmind. Et Meta ? Yann LeCun annonce que des technologies logicielles similaires seront bientôt dévoilées, notamment des IA de génération de texte et d’image. Quant à dire si ces outils seront plus « innovants » que ceux d’OpenAI…