Xavier Niel annonce sa candidature à la reprise de la fréquence TNT de M6

Xavier Niel a échoué (par deux fois) à récupérer M6 ? Qu’à cela ne tienne, l’homme fort de la tech française annonce officiellement sa candidature à la reprise de la fréquence TNT de M6 ! Cette fréquence, cela fait 36 ans que M6 a la main dessus, mais Niel est forcément très motivé, avec déjà une vue claire de ses objectifs, soit une chaîne nettement plus orientée vers l’infirmation et la production de programmes. Le projet déposé, nom de code SIX (forcément…) a été rédigé en collaboration avec Maxime Lombardini,, fidèle bras droit de Niel depuis des années.

La stratégie de Niel avec cette candidature n’a pas forcément bougé d’un iota depuis son rachat du journal Le Monde et l’accroissement de sa zone d’influence dans le secteur des médias. Xavier Niel est ainsi l’un des actionnaires principaux de Mediawan, un gros groupe audiovisuel (à qui l’on doit notamment les émissions C à vous sur France 5 et qui posède RTL9 et AB1) et racheté la société de production Plan B, qui appartenait initialement à Brad Pitt. Le patron de Free a aussi coproduit le film à succès Bac Nord. Un pied dans les chaines, l’autre pied dans le cinéma (via la production), Niel est désormais un homme qui compte dans le PAF.

Les spécialistes du secteur doutent que l’Arcom donne son feu vert aisément (s’il le donne), mais avec Niel, un échec sert souvent de tremplin à une tentative de succès futur… Le trublion de la tech française a encore un peu de temps devant lui : les fréquences des premières chaines de la TNT seront renouvelées en 2025 (dont C8 et CNews, des chaines d’infos susceptibles donc d’intéresser Niel) et la récupération des fréquences de M6 pourrait être un moyen de bien se placer avant cette échéance…