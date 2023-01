Avatar 2 atteint le cap des 2 milliards de dollars au box-office

Avatar : la voie de l’eau est un véritable succès, le film de James Cameron a atteint le cap des 2 milliards de dollars de recettes au box-office. C’est le sixième film à avoir atteint ce seuil plus que notable et le premier à l’avoir fait depuis le début de la pandémie du Covid-19.

De fait, James Cameron dispose de trois films ayant dépassé les 2 milliards de dollars au box-office avec Avatar, Avatar : la voie de l’eau et Titanic. Les trois autres films sont Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et Star Wars : Le réveil de la Force. Il se trouve que Zoe Saldaña se trouve dans quatre des plus gros succès au cinéma (les deux Avatar et les deux Avengers).

À date, le premier film Avatar de 2009 reste le plus gros succès de tous les temps avec 2,92 milliards de dollars. Voici le top 10 :

Avatar : 2,92 milliards de dollars

Avengers : Endgame : 2,80 milliards de dollars

Titanic : 2,19 milliards de dollars

Star Wars : Le réveil de la Force : 2,1 milliards de dollars

Avengers : Infinity War : 2,05 milliards de dollars

Avatar : la voie de l’eau : 2,02 milliards de dollars

Spider-Man : No Way Home : 1,92 milliard de dollars

Jurassic World : 1,67 milliard de dollars

Le Roi Lion (2019) : 1,66 milliard de dollars

Avengers : 1,52 milliard de dollars

Pour rappel, trois autres films Avatar sont déjà prévus. Le troisième sortira le 18 décembre 2024, le quatrième arrivera le 16 décembre 2026 et le cinquième verra le jour le 20 décembre 2028. James Cameron a récemment indiqué qu’il s’en occupera.