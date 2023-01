Avatar 2 est maintenant rentable : James Cameron annonce faire les 3 suites

C’est fait, Avatar : la voie de l’eau est désormais rentable et James Cameron fait savoir qu’il s’occupera des trois suites. Les dates de sortie sont déjà connues : 18 décembre 2024 pour le troisième, 16 décembre 2026 pour le quatrième et 20 décembre 2028 pour le cinquième.

Carton pour Avatar : la voie de l’eau

Avatar : la voie de l’eau a dépassé 1,5 milliard de dollars au box-office et est devenu le plus gros succès pour un film sorti en 2022. James Cameron a participé au podcast Who’s Talking to Chris Wallace? pour discuter de son film et a justement annoncé qu’il est maintenant rentable au vu du box-office actuel. Selon les chiffres qui circulent, le budget est de 400 millions de dollars. Il faut ensuite ajouter le budget pour le marketing. À noter également que 100% du prix d’une place de cinéma ne vont pas dans les poches de James Cameron et Disney. Une partie concerne le cinéma où est diffusé le film, une autre la TVA et il y a d’autres facteurs à prendre en compte, d’où l’intérêt de frapper fort au box-office pour que ce soit rentable.

Voici ce que James Cameron a déclaré pour les suites :

On dirait que je ne peux pas m’en sortir, je vais devoir faire ces autres suites. Je sais ce que je vais faire au cours des six ou sept prochaines années. Le fait est que nous allons nous en sortir. Je suis sûr que nous aurons bientôt une discussion avec les dirigeants de Disney sur le plan d’action à suivre pour Avatar 3, qui est déjà en boîte — nous avons déjà filmé et sommes occupés de la photographie de tout le film, nous sommes donc en post-production étendue pour faire toute la magie de l’image de synthèse. Et puis Avatar 4 et 5 sont tous deux écrits. Nous avons même une partie du 4 en boîte. Nous avons commencé une franchise à ce stade. Nous avons commencé une saga qui peut maintenant se dérouler sur plusieurs films.

À quoi s’attendre pour la suite ?

Concernant Avatar 3, James Cameron a déjà annoncé que les spectateurs découvriront des cultures différentes de celles présentes dans les deux premiers films. « Le feu sera représenté par les « Ash People » le « Peuple des cendres ». Je veux révéler les Nav’is sous un autre angle car, pour l’instant, je n’ai montré que leurs bons côtés », a récemment déclaré le réalisateur.