Avatar 3 : il n’y aura pas que des gentils Na’vis selon James Cameron

Avatar : La voie de l’eau cartonne dans les salles (1,4 milliard de dollars au moment d’écrire ces lignes), et si les avis sont unanimes sur la partie technique du film, on ne peut pas en dire autant du scénario, tout aussi manichéen que le premier opus (gentils Na’vis contre méchants humains). Pour Avatar 3, James Cameron annonce dans les colonnes de notre confrère de 20 Minutes que le spectateur fera la connaissance d’un nouveau peuple alien, le peuple des cendres (Ash People) :

« A des cultures différentes de celles que j’ai déjà montrées. Le feu sera représenté par les « Ash People » le « Peuple des cendres ». Je veux révéler les Nav’is sous un autre angle car, pour l’instant, je n’ai montré que leurs bons côtés. Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Navi’s très positifs. Dans Avatar 3, nous ferons l’inverse. On explorera aussi de nouveaux univers tout en poursuivant l’histoire des personnages principaux. »

En bref et sans décodeur, Avatar 3 devrait être un peu plus subtil en terme d’écriture de personnages, qui est d’ailleurs le seul point vraiment critiquable de la saga. On pourra vérifier toutes ces bonnes intentions de visu le 18 décembre 2024, date de sortie du prochain film Avatar.

