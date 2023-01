DeepMind (Google) va lancer Sparrow, une IA concurrente de ChatGPT

C’est la folie des IA conversationnelles (ou agents conversationnels, ou chatbot). Le succès phénoménal de ChatGPT, désormais connu par le grand public (ou presque), vient sans doute de donner le top départ d’une compétition des IA via GAFA interposées. C’est presque sans surprise donc que DeepMind (filiale d’Alphabet/Google), s’apprête à lancer son propre concurrent de ChatGPT, baptisé Sparrow (oui, comme pirate). Demis Hassabis, le patron de DeepMind, en a fait l’annonce officielle dans les colonnes du magazine Time. Sparrow devrait être disponible en bêta privée dans le courant de l’année.

L’atout maitre de Sparrow par rapport à ChatGPT, c’est la citation des sources, garante d’une IA plus « éthique » et beaucoup moins susceptible de répandre des données erronées (ou « offensantes » selon la nouvelle doxa). Sparrow peut « discuter » avec l’utilisateur dans le même style de langage de naturel que ChatGPT, mais les réponses souvent synthétiques peuvent ici être accompagnées de documents sourcés nettement plus détaillés (et garantissant la fiabilité du contenu énoncé). A terme, le chatbot devrait intégrer le moteur de recherche de Google, et ainsi concurrencer le tandem Bing/ChatGPT actuellement en préparation.

Il ne faut pas s’attendre à ce que Sparrow s’essaye à l’humour ou à l’ironie mordante comme Jack, le pirate du même nom : l’IA a en effet été ultra bordée dans son fonctionnement suite à “la contribution d’experts sur de nombreux sujets, notamment des décideurs politiques, des spécialistes des sciences sociales (Intersectionnelles, Ndlr) et des éthiciens », sans oublier la consultation de groupes discriminés. En bref, Sparrow sera sans doute aussi fiable et précis que politiquement très correct, ce qui est sans doute la meilleure façon de se prémunir de couteux procès en justice.